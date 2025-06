Nach Arnie: Billie Eilish sendet Klimabotschaft in Öffis

Billie Eilish ist in Wien und sorgt schon vor ihrem Konzert für Gänsehaut in den Öffis. Mit einer persönlichen Botschaft bittet sie ihre Fans um klimafreundliches Verhalten und macht die Wiener Linien zur Bühne ihrer Überzeugung.

Punkt 10:15 Uhr ertönt sie, die Stimme, die Millionen weltweit kennen. "Hi Vienna, this is Billie Eilish!“ So beginnt die Durchsage, die heute auf allen Linien und in allen Stationen zu hören ist. Die Sängerin ruft darin zur umweltfreundlichen Anreise zu ihrem Konzert auf. "Taking public transport is one of the most environmentally friendly ways to get around Vienna. If you are planning to see me at Stadthalle today, please use the Wiener Linien to get there. Enjoy the show!“

Stars stärken Wiener Öffis den Rücken

Immer zur Viertel- und Dreiviertelstunde ertönt Billie Eilish mit ihrer klaren Botschaft. Damit wird auch die Anreise zum Konzert selbst zum Erlebnis. Billie Eilish, vielfach ausgezeichnet, steht nicht nur auf der Bühne, sie wird zur Öffi-Botschafterin. Mit dieser Aktion setzen die Wiener Linien ein Zeichen für Klimaschutz, das Aufmerksamkeit weckt und Gesprächsstoff liefert.

Nur wenige Tage zuvor hatte bereits Arnold Schwarzenegger mit einer ähnlichen Botschaft überrascht. In seiner Durchsage feierte er alle Fahrgäste der Wiener Linien als „Klima-Held*innen“. Heute spricht Billie Eilish. Die Botschaft ist dieselbe. Wer mit den Öffis fährt, schützt das Klima. Für Stars wie Schwarzenegger und Eilish ist das eine klare Sache.