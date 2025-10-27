Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Nackter (19) randaliert am Wiener Stephansplatz
© Tischler

Im Drogenrausch

Nackter (19) randaliert am Wiener Stephansplatz

27.10.25, 11:43
Teilen

Nächtlicher Aufruhr im Herzen Wiens: In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte auf einen 19-jährigen Österreicher aufmerksam, der teilweise entkleidet am Stephansplatz lag. 

Gegenüber den Beamten gab der junge Mann an, Drogen konsumiert zu haben, machte jedoch wirre und zusammenhanglose Angaben. Die Polizisten verständigten daraufhin den Rettungsdienst.

Doch die Situation eskalierte. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, reagierte der 19-Jährige zunehmend aggressiv, schrie lautstark und begann, sich weiter auszuziehen. Schließlich wurde er festgenommen – dabei schlug er einem Polizisten auf den Kopf. Der Beamte blieb unverletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt, er wurde mehrfach angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden