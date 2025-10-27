Nackter (19) randaliert am Wiener Stephansplatz

Nächtlicher Aufruhr im Herzen Wiens: In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte auf einen 19-jährigen Österreicher aufmerksam, der teilweise entkleidet am Stephansplatz lag.

Gegenüber den Beamten gab der junge Mann an, Drogen konsumiert zu haben, machte jedoch wirre und zusammenhanglose Angaben. Die Polizisten verständigten daraufhin den Rettungsdienst.

Doch die Situation eskalierte. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, reagierte der 19-Jährige zunehmend aggressiv, schrie lautstark und begann, sich weiter auszuziehen. Schließlich wurde er festgenommen – dabei schlug er einem Polizisten auf den Kopf. Der Beamte blieb unverletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt, er wurde mehrfach angezeigt.