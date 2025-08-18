Neustifter Kirtag: Vier Tage Ausnahmezustand in Döbling

Der Neustifter Kirtag lockt ab Donnerstag wieder tausende Trachten-Fans, Politiker und ViPs nach Neustift am Walde. Wiens größtes Trachtenfest hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Vor allem die jungen Wienerinnen und Wiener genießen es, sich in Dirndl und Lederhose zu präsentieren.

Ab Donnerstag wird das sonst ruhige Neustift am Walde für vier Tage zur Bühne eines der farbenprächtigsten Brauchtumsfeste Wiens. Besucherinnen und Besucher tauchen ein in ein Fest voller Musik, Spritzer, Schweinsbraten und einer festlichen Atmosphäre, die seit über 250 Jahren lebendig geblieben ist. Der Neustifter Kirtag vereint Historie und Gegenwart auf eine Weise, die jedes Jahr tausende Herzen höherschlagen lässt.

© Neustifter Kirtag

Von der Steuerkrise zum Volksfest

Der Ursprung des Festes reicht bis ins Jahr 1753 zurück. Damals baten verzweifelte Winzer nach einer schlechten Ernte Kaiserin Maria Theresia persönlich um Steuererlass. Sie gewährte diesen unter der Bedingung, jährlich ein Fest zu Ehren der Ernte zu feiern. Daraus entstand der Kirtag, der heute zum festen Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders zählt und jährlich über 100.000 Gäste anzieht.

Bargeldlos feiern und kindgerecht genießen

In diesem Jahr überrascht das Fest mit modernen Neuerungen, die sich harmonisch in die Tradition einfügen. Die Veranstalter bieten erstmals bargeldloses Bezahlen bei allen Heurigenbetrieben an, unterstützt von Card Complete. Zwei mobile Bankomaten sorgen für eine reibungslose Bargeldversorgung direkt am Gelände. "Der Wunsch vieler Besucherinnen und Besucher des Neustifter Kirtags, Bargeld beheben zu können, war jedes Jahr enorm groß. Ich bin froh, dass es nun gelungen ist, auch diese Serviceleistung anbieten zu können", so Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP).

© Neustifter Kirtag

Besonders Familien dürfen sich freuen, denn im oberen Bereich wartet ein eigener Kinderbereich mit Riesenrad, Hüpfburgen und Ringelspielen.

Ein Fest, das für Vielfalt steht

Ein weiteres Zeichen für Offenheit setzt erneut die "Queer Happy Hour" gleich am ersten Tag des Festes. Am Donnerstag, dem 21. August, schenken die Drag Artists Horness und XTZ beim Stand der Tatarie Marie vor dem Weingut Fuhrgasslhuber den "Queer Moments Frizzante Rosé" aus. Für jedes ausgeschenkte Glas fließt ein Euro in kulturelle Projekte, die Vielfalt und Zusammenhalt fördern.

© Harald Artner

Die Ankündigung, dass am Neustifter Kirtag erstmals eine "Queere Happy Hour" stattfindet, hat im konservativen Döbling im Vorjahr die wogen hochgehen lassen. Der Heurigenwirt und ehemalige FPÖ-Gemeinderat Michael Eischer bezeichnet das bunte Get-Together als "Geschäftemacherei", solche Aktionen gehören nicht zum Kirtag.

Politik schaut vorbei, das Feiern bleibt im Fokus

Auch politisch zeigt sich das Fest prominent besetzt. ÖVP-Bezirksvorsteher Daniel Resch, FPÖ-Landeschef Dominik Nepp und SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak nehmen an der Eröffnung teil. Doch ab Freitag sollen ausschließlich Lebensfreude und Gemeinschaft im Vordergrund stehen, wie Michael Eischer betont, der seit seiner Kindheit keinen Kirtag verpasst hat. Sobald der letzte Tisch abgeräumt und das letzte Glas gespült ist, tritt der Weinbauverein zusammen und beginnt mit der Planung für das kommende Jahr. Denn in Neustift gilt seit jeher: Nach dem Kirtag ist vor dem Kirtag.