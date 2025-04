× Abschluss-Highlights der Wien-Wahl

Die meisten Parteien beenden den Stimmenfang diese Woche mit einem zugträchtigen Finale.

Nächsten Sonntag wird in Wien ein neuer Gemeinderat, der zugleich Landtag ist gewählt und zusätzlich die 23 Bezirksvertretungen.

FPÖ startet als erste mit Abschluss

Bis zu den Abschlusskundgebungen bemühen sich die Parteien noch ihre Wähler zu mobilisieren. Am Donnerstag beginnt die FPÖ mit ihrer Abschlusskundgebung um 15.30 auf dem Stephansplatz mit Reden des Wiener Parteichefs Dominik Nepp und Herbert Kickl ab 17.30 Uhr.

© APA/MAX SLOVENCIK ×

Die anderen Parteien beenden am Freitag ihre Wahlkämpfe offiziell: Die SPÖ traditionell um 16 Uhr am Viktor-Adler-Markt in Favoriten mit Spitzenkandidat Bgm. Michael Ludwig und Vizebgm. Kathrin Gáal.

Verteilaktion am Rochusmarkt für die ÖVP

Die ÖVP macht draus kein Event, sondern startet mit Spitzenkandidat Karl Mahrer ihre letzte Verteilaktion um 14.30 am Rochusmarkt.

Alle anderen Parteien machen ihre Finali auch um 16 Uhr: Die Grünen im Architekturzentrum im Museumsquartier (MQ) mit Frontfrau Judith Pühringer. Die Neos treffen einander am Platz der Menschenrechte gleich neben dem MQ mit Selma Arapovic, Vizebgm. Bettina Emmerling und pinken Bundespolitikern.