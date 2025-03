Mehr Bäume für die Seestadt

Baumoffensive verschönert den Maria-Trapp-Platz im neuen Stadtquartier.

Im Rahmen der Nachbegrünungsserie in der Seestadt werden zehn neue XL-Bäume am Maria-Trapp-Platz gepflanzt. Diese ergänzen die bereits bestehenden 30 Bäume.

Wasserspiel und Anlagen sollen bis Juni stehen

Zusätzlich entstehen 1.300 Quadratmeter neue Grünflächen und ein 35 Quadratmeter großes Wasserspiel. Die Arbeiten haben diese Woche begonnen und sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Mehr als 1.000 Quadratmeter Beton werden dafür wieder entfernt.

Neues Stadtviertel muss entsiegelt werden

Mit der Umgestaltung des Platzes geht die bereits 2022 begonnene Entsiegelung des neuen Stadtviertels weiter. Dafür setzt sich seit 5 Jahren der Verein SeeStadtgrün ein, der in den zuständigen Gemeinderatsausschuss eine Petition mit mehr als 1700 Unterschriften einbrachte. Eine Sprecherin zum ORF: „Aus unserer Sicht sind das die ersten Maßnahmen. Also es ist noch ganz viel, was im Pionierquartier in der ersten Bauabschnitt der Seestadt an Potenzialflächen sind, die sozusagen versiegelt sind, die nur wenig Begrünung haben“. Eine Online-Liste mit Begrünungsideen nach Priorität und einsehbarem Status wurde dafür erstellt.