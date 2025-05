MA 48 lädt zum großen Fahrzeug- und Geräteverkauf

Wer beim Fahrzeug- und Geräteverkauf der MA 48 zuschlagen will, kann dies am 19. und 20. Mai in Simmering tun.

Mehrmals im Jahr mustert die Stadt Wien alte Fahrzeuge und Geräte aus, die für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind - darunter Feuerwehr-, Müllsammel- und Rettungsfahrzeuge, Schneefräsen, Kleinbusse und Traktoren. Je nach Zustand werden sie entweder an die Stahlindustrie zur stofflichen Verwertung übergeben - oder an Interessenten verkauft. Am 19. und 20. Mai können besagte Erzeugnisse wieder in der Abschleppgruppe Simmering in Augenschein genommen werden.

© Stadt Wien

Technische Auskünfte über die Fahrzeuge und Geräte können aus organisatorischen Gründen nur während der Besichtigungszeiten vor Ort erteilt werden. Die Überweisung des Kaufpreises hat für die Stadt Wien spesenfrei zu erfolgen, wobei sämtliche Kosten vom Käufer zu tragen sind, wie es von offizieller Seite her heißt.

© MA 48/Christian Houdek ×

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag bis spätestens 26. Mai in der Magistratsabteilung 48 einlangen. Verspätet einlangende Angebote werden nicht berücksichtigt. Besichtigungstermine sind am 19. und 20. Mai jeweils in der Zeit von 8 bis 13 Uhr.