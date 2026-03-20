Meidlinger Hauptstraße vor großer Entsiegelung

Geplant sind eine automatische Bewässerung sowie blühende Baumscheiben für über 60 Bäume. Insgesamt werden über 500 Quadratmeter entsiegelt.

Die über einen Kilometer lange Meidlinger Hauptstraße zählt zu den wichtigsten Lebensadern des zwölften Bezirks - jetzt wird sie aufgerüstet. Die dort 63 gepflanzten Bäume bekommen erstmals eine automatische Bewässerung. Gleichzeitig werden die Baumscheiben neu gestaltet: Versiegelte Flächen verschwinden, stattdessen entstehen begrünte Bereiche mit Stauden. Insgesamt werden mehr als 500 Quadratmeter entsiegelt und bepflanzt.

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Zusätzlich sorgt künftig ein Trinkhydrant auf Höhe Edelsinnstraße für Abkühlung. Der bestehende Hydrant wird modernisiert und mit einem Trinkaufsatz versehen - eine gratis Hochquellwasser für alle. Und auch rund um die Hauptstraße wird investiert. Neue Bäume, entsiegelte Flächen und bessere Rad-Infrastruktur in angrenzenden Gassen sollen das Mikroklima weiter verbessern.

Stimmen zur bevorstehenden Offensive

"Wir werten den öffentlichen Raum in ganz Wien auf und ich freue mich, dass wir als Stadt gemeinsam mit dem Bezirk nun auch die so wichtige und lebendige Einkaufsstraße in Meidling gestalten. Mit der automatischen Bewässerung und den größeren, begrünten Baumscheiben schaffen wir bessere Bedingungen für die alten Bäume und durch die Entsiegelung von über 500 m2 einen weiteren Beitrag gegen Hitzeinseln", erklärt Planungsstadträtin Ulli Sima. Die Aufwertungsmaßnahmen sollen im Juli starten, fertig will man damit im November sein.

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"Bäume schützen unsere Lebensqualität. Deshalb ist es unsere Pflicht, sie zu schützen. Dazu gehört unter anderem die richtige Bewässerung, damit sie speziell während langer Hitzeperioden gut gedeihen können. Auf der Meidlinger Hauptstraße werden die Bäume künftig automatisch bewässert. So können wir gewährleisten, dass sie stets genügend Wasser erhalten und der Wasserverbrauch genau reguliert wird", ergänzt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.