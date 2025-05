Neues Kochbuch mit Schmankerln aus dem Gemeindebau

Das brandneue Kochbuch serviert Zusammenhalt und Vielfalt im Gemeindebau, oder wie Vizebürgermeisterin Gaál meint: "So schmeckt Gemeindebau!"

Zehn Kochgruppen des Nachbarschaftsservices wohnpartner haben in "Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau" ihre besten Rezepte vereint, die die Wiener im sozialen Wohnbau zu bieten haben. Von österreichischen Schmankerln bis hin zu exotischen Köstlichkeiten werden dem Genuss keine Grenzen gesetzt. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich und kostet 24,99 Euro.

"Der Wiener Gemeindebau ist mehr als nur ein Symbol für Gemeinschaft und Vielfalt. Rund 500.000 Menschen leben hier mit ihren eigenen Lebensgeschichten. Das spiegelt sich auch in den Kochtöpfen wider, denn Essen verbindet alle Menschen gleichermaßen. Dieses Buch vermittelt diesen Zusammenhalt in einzigartiger Weise. In herausfordernden Zeiten ist dieses Miteinander wichtiger denn je. Durch gelebte Solidarität und ein respektvolles Miteinander stärken wir den sozialen Zusammenhalt in Wien nachhaltig", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.