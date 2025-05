Riesenrad als "Trainingsplatz" für Feuerwehr

Eine Fortbildung für 26 Retter aus ganz Österreich fand am Mittwoch am Wiener Riesenrad statt - in schwindelerregender Höhe.

Am Mittwoch sorgte eine Fortbildungsübung in Leopoldstadt für Aufsehen. Höhenretter der österreichischen Berufsfeuerwehren kletterten - frühmorgens und gesichert - auf das Riesenrad im Prater, von wo aus sie sich im Anschluss wieder abseilten. Die Übung war Teil einer Fortbildungsveranstaltung, die vom 13. bis 15. Mai von der Wiener Berufsfeuerwehr organisiert wurde. © Wiener Berufsfeuerwehr × An der Fortbildung nahmen insgesamt 26 Ausbilder aus verschiedenen Städten Österreichs teil, darunter Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien. Fortbildung fand bereits zum zweiten Mal statt. Der Großteil der Übungen wurde jedoch im Feuerwehrausbildungszentrum in Floridsdorf durchgeführt. © George Pachantouris × Im Fokus der Fortbildung steht der Austausch von Arbeitsweisen und Erfahrungen. Die Feuerwehr führ ihre Übungen unter anderem auf "interessanten und herausfordernden Objekten" durch, um die Höhenretter auf ihre anspruchsvolle Arbeit entsprechend vorzubereiten.