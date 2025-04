Rundhalle in Favoriten wird für Schul- und Vereinssport saniert

Die Rundhalle in der Per-Albin-Hansson-Siedlung erstrahlt schon bald in neuem Glanz.

Am Freitag fand die feierliche Gleichenfeier der Sporthalle Per-Albin-Hansson Ost. Die Halle wird derzeit umfassend saniert und soll im Februar 2026 in neuem Glanz wiedereröffnet werden. Sie ist eine von sechs Rundhallen in Wien und spielt eine zentrale Rolle für den Schul- und Vereinssport in der Stadt.

Die 1974 erbaute Sporthalle wird komplett saniert und erhält eine neue Dachkonstruktion mit mehreren runden Lichtkuppeln. In die ballwurfsichere Decke wird eine Strahlenheizung integriert, die an die bestehende Fernwärme angeschlossen wurde. Die Dämmung und eine Photovoltaikanlage sorgen für noch mehr Energieeffizienz. Das Sportangebot in der Rundhalle reicht von Volleyball, Handball, Basketball, Floorball, Fußball über Gymnastik bis hin zu Karate, Aikido und Judo.

"Mit der Erneuerung der Halle schaffen wir eine moderne Infrastruktur für viele Schülerinnen und Schüler und den organisierten Sport im Süden Wiens. Die Sporthalle wird nach ihrer Fertigstellung beste Bedingungen für Bewegung und sportliche Höchstleistungen bieten", unterstrich Sportstadtrat Peter Hacker die Bedeutung der Sanierung.