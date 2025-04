Special Olympics steigen in Wien

Die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele werden vom 25. bis 30. Juni 2026 in der Bundeshauptstadt Wien über die Bühne gehen.

Zum zweiten Mal nach 1998 werden im Juni 2026 die Nationalen Special Olympics Sommerspiele in der Bundeshauptstadt stattfinden.

Nationale Spiele mit internationaler Beteiligung

Es sind dies die 9. Sommerspiele in der Geschichte von Special Olympics Österreich. Rund 1.800 Sportler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung aus allen Bundesländern werden in 17 Sportarten um die Medaillen kämpfen – unterstützt von etwa 600 Trainer:innen. Auch Delegationen aus dem Ausland sollen den Weg nach Wien finden, somit werden es Nationale Spiele mit internationaler Beteiligung.

Mehr als 800 Volunteers werden für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe und des Rahmenprogramms sorgen oder in der Organisation mithelfen. Bgm. Michael Ludwig und Sport-Stadtrat Peter Hacker meinten am Rande des Wien Marathons: „Wir freuen uns schon riesig darauf, alle Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler bei uns in Wien begrüßen zu dürfen.“