Mehr als 45.000 Läufer bei Bibber-Marathon in Wien

Bei eisiger Kälte steigt heute der 42. Wien-Marathon.

Start zu den Haupt-Events (Marathon, Halbmarathon und Staffel-Marathon) ist am Sonntag ab 9 Uhr auf der Reichsbrücke. Die Spitzenläufer haben sich ein Tempo von knapp 20 km/h (3 Min./km) vorgenommen.

Wann kommen die Top-Läufer bei mir vorbei?

Hotspots neben dem Startbereich sind die Prater Hauptallee (ab 9.07 Uhr), wo die Läufer auf den Spuren des bisher einzigen Unter-2-Stunden-Läufers Eliud Kipchoge (lief am 12. Oktober 2019 in Wien Marathon in 1: 59: 40) unterwegs sind und später wieder zurückkommen.

Nach knapp einer halben Stunde biegt das Spitzenfeld in die Ringstraße ein, von der Oper (9.33 Uhr) geht 's über Karlsplatz und Wienzeile Richtung Schönbrunn (9.45). Über die Mariahilfer Straße nähern sich die Halbmarathon-Läufer bereits dem Zielbereich. Vorausgesetzt Wind und Wetter spielen mit, geht die Elite ab 10.03 Uhr auf die zweite Streckenhälfte.

Ab 10.23 geht's vom Praterstern zum zweiten Mal über die Hauptallee, das Lusthaus wird ab 10.40 Uhr umrundet. Kurz vor 11 Uhr jagen die Schnellsten über die letzten zwei Kilometer zum Endspurt Richtung Ziel beim Burgtheater.

Wer sind Favoriten & schnelle Österreicher?

Die Kenianer Justus Kangogo (Bestzeit 2:05:57), Asbel Rutto (2: 06: 24) und Stanley Kurgat (2: 07: 05) könnten bei guten Bedingungen in die Nähe des Streckenrekordes (2:05:08) laufen, ebenso Favoritin Vibian Chepkirui (2:20:59). Für die Top-Österreicher Andreas Vojta, Lemawork Ketema und Eva Wutti bleiben wohl auch ÖLV-Bestmarken unerreicht -erst recht bei Wind und Kälte.

Marathon-Sonntag bringt Sperren

Der Wiener City-Marathon bringt am Sonntag Straßensperren. Städtische Autobahnen und Schnellstraßen (A1, A2, A4, A22, A23 sowie S1 und S2) bleiben laut ÖAMTC ungehindert befahrbar. Gesperrt sind die Abfahrten von der Südost Tangente (A23) Richtung Zentrum/Schüttelstraße und die Zufahrt von der Ost Autobahn (A4) Richtung Innenstadt ab dem Knoten Prater, von ca. 8.00 bis 15.40 Uhr.

Alternativrouten rechtzeitig planen

Abfahrten. Ausweichen kann man über die A23-Anschlüsse Handelskai oder Gürtel. Auch auf Wagramer Straße oder Reichsbrücke kann von der Donauufer Autobahn (A22) im Tunnel Kaisermühlen von 4.30 bis etwa. 13.15 Uhr nicht abgefahren werden.

Die Westeinfahrt ist freidie Zufahrt zum Flughafen von Westen über Hietzinger Kai, Schönbrunner Schloßstraße, Grüner Berg und Altmannsdorfer Straße zur Tangente und Ost Autobahn (A4) möglich. Aus Süden kann man über die S1 fahren. Aus den Bezirken 16,17,18,19,21, und 22 geht es über Nordoder Floridsdorfer Brücke - A22 - A23. Innerstädtisch über Handelskai ausweichen.