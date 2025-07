Tierpraxis im neunerhaus feiert 15-jähriges Bestehen

In 15 Jahren wurden im Haus 7.000 Tiere obdach- und wohnungsloser Menschen gratis behandelt.

Die neunerhaus Tierarztpraxis im 5. Bezirk bietet österreichweit ein einzigartiges Service, das dringend benötigt und auch angenommen wird. In den letzten 15 Jahren wurden hier über 7.000 Tiere obdach- und wohnungsloser Menschen kostenlos behandelt.

In der Tierarztpraxis werden an drei Tagen in der Woche Hunde und Katzen sowie Kleintiere von rund 40 Tierärzten und Assistenten untersucht, gechippt, registriert und geimpft. Und die Nachfrage ist groß: Allein 2024 wurden hier über 1.900 Tiere behandelt. "Es geht vielen Menschen auf der Straße so. Für uns sind Tiere oft die einzigen Begleiter, die wir noch haben", so Helmut L., Nutzer der neunerhaus Tierarztpraxis. "Sie zaubert mir trotz der schwierigen Zeiten immer wieder ein Strahlen ins Gesicht."

Möglich macht das ein engagiertes Team aus ehrenamtlichen Fachkräften mit veterinärmedizinischem Hintergrund. Zur Aufrechterhaltung seines Angebotes ist das neunerhaus auch auf Spenden angewiesen.