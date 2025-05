Wiener Regierung steht in zwei Wochen

Die Größe des Stadtsenats beschäftigt die Koalitionäre im Wiener Rathaus. Genaue Angaben zu den Stadträten gibt es noch nicht.

In rund 14 Tagen sollten die Koalitionsgespräche für eine neue Stadtregierung in Wien in der Zielgeraden, beziehungsweise abgeschlossen sein.

Stadtsenat ist zentrales Thema bei den Gesprächen

Ein Sprecher des Bürgermeisters meinte gegenüber OE24: "Einige Kapitel sind bereits abgeschlossen, für die verbleibenden Kapitel sind wir zuversichtlich, dass diese in gut zwei Wochen abgeschlossen werden." Derzeit dreht sich alles um die Größe des Stadtsenates. SPÖ und Neos verfügne nicht mehr über die Mehrheit. Derzeit gibt es zwei Otionen. Entweder der Stadtsenat wird auf 13 Sitze erweitert - so könnte die SPÖ ihre derzeit 6 Stadträte behalten - oder er wird auf 10 Sitze verkleinert - wodurch FPÖ und Grüne je einen Sitz verlieren würden.

Noch keine Auskunft über das Personal der Parteien

Naturgemäß will die SPÖ ihre Stadträte in gleicher Zahl behalten, während die Neos in der Anzahl keinen Unterschied sehen. Sie haben aber auf Bundesebene bereits zusätzliche Positionen übernommen.

Bettina Emmerling (Neos) und Bgm. Michael Ludwig (SPÖ) im guten Einvernehmen. © APA/Techt ×

Bgm. Michael Ludwig zum ORF: „Es ist alles im Fluss zu den verschiedensten Themenbereichen, aber im Wesentlichen mit sehr gutem Einvernehmen. Wir halten den Zeitplan.“

Keine der Parteien gibt derzeit Auskunft über das geplante Personal aber die Aufstockung des Stadtsenates ist wahrscheinlich.