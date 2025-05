DC-Tower-Run als Spitzensport-Spektakel

58 Stockwerke werden zur Laufstrecke, wenn einander Spitzensportler, Hobbyläufer und Kids zum DCTower Run treffen.

Zum 2.Mal findet am 24. Mai der DCTower Run im höchsten Bürogebäude des Landes statt. Heuer laufen neben Hobby- und Eliteläufern erstmals auch Kinder beim Kids-Run mit.

Top-Event mit Tower-Running-Größen

Junge Laufbegeisterte von 5 bis 12 Jahren haben die Chance, zu zeigen was sie leisten. Im und um den DC Tower erwartet die Teilnehmenden und die Besucher:innen ein actiongeladenes Programm für Groß und Klein. Die internationale Towerrunning-Szene zeigt sich begeistert, dass es mit dem DC Tower Run wieder ein Top-Event in Wien gibt. Neben den beiden Schnellsten des Vorjahres wollen daher zahlreiche Towerrunning-Größen wie auch Newcomer um die kürzeste Zeit am Weg ins 58. Stockwerk kämpfen.

Actiongeladenes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm lädt zum Staunen und Mitmachen ein: Einsatzkräfte der WEGA seilen sich vom Dach des DC Towers ab, Polizei und Feuerwehr geben Einblicke in ihre Arbeit und Ferien4Kids bringt jede Menge Spaß auf den Vorplatz. Für kulinarische Highlights sorgt der DoN Flavour District. Bei der After Race Party im Melia58 lässt der herrliche Blick über die Stadt die Strapazen des Tages vergessen.Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Startplätzen sind Anmeldungen noch bis 18. Mai unter www.dctowerrun.at möglich.