Wiener Sommerschule startet mit über 10.000 Schülern

10.665 Wiener Schüler bereiten sich gemeinsam auf das kommende Schuljahr vor.

"Die Sommerschule leistet einen wichtigen Beitrag, um Schüler gezielt zu fördern und ihnen einen gelungenen Start ins kommende Schuljahr zu ermöglichen", sagt Elisabeth Fuchs, Wiener Bildungsdirektorin. "Mein Dank gilt allen Lehrenden, die mit ihrem Einsatz zum Erfolg der Sommerschule beitragen. Den mehr als 10.000 Kindern und Jugendlichen wünsche ich eine produktive und motivierende Lernzeit – denn gemeinsames Lernen schafft nicht nur Wissen, sondern auch Gemeinschaft."

10.665 Schüler in 943 Gruppen

Die Sommerschule in Wien findet vom 18. bis 29. August statt. Insgesamt lernen 10.665 Schüler in Wien in 943 Gruppen an 93 Sommerschulstandorten. 731 Pädagogen, 235 Lehramtsstudierende und 42 Buddys lernen mit den Kindern und Jugendlichen.

Die Lerngruppen umfassen jeweils 6 bis 15 Schüler und bieten so die Möglichkeit der gezielten und individuellen Förderung. In den Volksschulen wird diese in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht angeboten, in der AHS-Unterstufe, Mittel- und Sonderschule in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Buddys unterstützen an Sommerschulen

Buddys sind Schüler ab der 5. Schulstufe, die in den Sommerschulgruppen freiwillig unterstützen. Sie tragen aktiv dazu bei, den Lernerfolg der Schüler der Sommerschule zu erhöhen und übernehmen in der Sommerschule eine Vorbildfunktion. Sie unterstützen bei gestellten Aufgaben, assistieren den Lehrenden, z.B. auch bei der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, und helfen bei der Organisation des projektorientierten Unterrichts mit. Zudem bekommen die Buddys einen spannenden Einblick in den Beruf der Pädagogen.