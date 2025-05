Zahl der Wiener Lehrlinge leicht gestiegen

Wiens Lehrbetriebe bilden 14.115 Nachwuchskräfte aus, das sind um 200 mehr als im vergangenen Jahr.

In den Wiener Betrieben werden derzeit 14.115 Lehrlinge ausgebildet, ein Plus von 200 Personen oder 1,4 Prozent im Jahresvergleich. Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Lehrlinge um neun Prozent gestiegen, rechnete am Donnerstag Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck vor. Mehr Lehrlinge gibt es aktuell in Industrie, Banken und Versicherungen, Transport und Verkehr sowie Gewerbe und Handwerk. Der Handel stagniert.

"Wir hatten in den letzten Jahren in Wien sehr starke Steigerungen bei den Lehrlingszahlen. Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Lehrlinge um neun Prozent gestiegen. Umso erfreulicher ist es, dass es auch aktuell weitere Zuwächse gibt – und die Wiener Unternehmen hier in die Fachkräfteausbildung investieren", erklärt Ruck.