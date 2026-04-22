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Nur einer Spur auf der A23 - Stau-Alarm am Wochenende
© ÖAMTC

Knoten Prater

Nur einer Spur auf der A23 - Stau-Alarm am Wochenende

22.04.26, 12:14
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Die Asfinag startet am Samstagabend mit Sanierungsarbeiten am Knoten Prater auf der A23. Wer in Richtung Graz unterwegs ist, muss sich auf zeitweise nur einen freien Fahrstreifen und viel verlorene Zeit einstellen. 

Die A 23 Südosttangente ist mit rund 200.000 Fahrzeugen pro Tag zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Auf der eigentlichen Prater Hochstraße wurden die Sanierungen bereits abgeschlossen. Am Knoten Prater sind allerdings in diesem Jahr an insgesamt drei Wochenenden noch Sanierungsarbeiten des Asphaltbelags notwendig.

Los geht es am kommenden Wochenende am Knoten Prater in Fahrtrichtung Graz. In der Nacht von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, steht den Autofahrenden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber werden zwei Fahrstreifen befahrbar sein.  

ÖAMTC warnt vor Staus

Der ÖAMTC warnt vor erheblicher Staugefahr. Die Clubexperten empfehlen, diesen Abschnitt speziell am Sonntag zu meiden. Staus werden bis zum Knoten Kaisermühlen und bis Hirschstetten und auf die A22, Donauufer Autobahn, zurückreichen. Auch auf den übrigen Donaubrücken kann es zeitweise zu Verzögerungen kommen (etwa Reichsbrücke). 

Seitens der Asfinag wird empfohlen die Bypass-Spur am Knoten Prater Richtung St. Marx benutzen. So kann die Baustelle umfahren werden, bei St. Marx führt die Bypassspur wieder auf die Hauptfahrbahn der A23 Richtung Graz. 

Letzte Etappen

Die Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt der A23 werden heuer an zwei weiteren Wochenenden fortgeführt und sind dann abgeschlossen. Konkret werden am Wochenende zwischen 23.Mai und 25.Mai ebenfalls in Fahrtrichtung Graz sowie zwischen 30.Mai und 1. Juni in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Norden, weitere Sanierungsarbeiten im Bereich des Knoten Prater durchgeführt.

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