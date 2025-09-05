Nur noch drei Stellvertreter: Figl verschlankt die ÖVP-Spitze

Markus Figl wurde als Parteiobmann der ÖVP Wien designiert. Elisabeth Olischar, Daniel Resch sowie Johanna Zinkl wurden als Stellvertreter nominiert.

Die Wiener ÖVP hat weitere personelle Weichenstellungen vorgenommen: Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter des designierten Landesparteiobmanns Markus Figl wurden in einer Gremiensitzung am Donnerstag Elisabeth Olischar, Daniel Resch und Johanna Zinkl nominiert. Das teilte die Partei am Donnerstagabend mit. Anstelle von bisher sechs Stellvertreterinnen und Stellvertretern werden künftig nur drei an der Seite von Figl stehen. Offiziell gewählt wird Figl und sein Team bei einem türkisen Landesparteitag am 27. September.

Das Präsidium der Stadt-VP wird somit deutlich verkleinert. Unter dem bisherigen Obmann Karl Mahrer fungierten Klubchef Harald Zierfuß, die Gemeinderätinnen Olischar, Caroline Hungerländer und Ingrid Korosec sowie die Wirtschaftsbund-Vertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits als Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. Mahrer war nach der Niederlage bei der Wien-Wahl im April, bei der die ÖVP wieder unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte, zurückgetreten.

In weiterer Folge ritterten City-Bezirkschef Figl und der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch um das Amt des Parteichefs. Figl konnte sich in einer stundenlangen Sitzung am Tag nach der Wahl mit knapper Mehrheit durchsetzen.

Figl kündigt "inhaltliche Neuausrichtung" an

Die strukturelle Neuaufstellung soll mit dem Landesparteitag abgeschlossen werden. "Danach wird es einen Prozess zur inhaltlichen Neuausrichtung der Partei geben - dabei schärfen wir das Profil der Wiener Volkspartei. Wien braucht eine Zukunftsvision, die auf die Herausforderungen von Morgen eingeht und löst. Diese werden wir entwickeln – Startschuss dazu ist der Parteitag, so Figl.