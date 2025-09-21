Alles zu oe24VIP
U4
© Wiener Linien

Ab Montag

Öffi-Chaos geht weiter: U4 Landstraße ist gesperrt

21.09.25, 13:02
Teilen

Die Station Landstraße - Wien Mitte der U4 kommt einfach nicht zur Ruhe, diesmal ist sie ab 22. September zur Hälfte gesperrt. Der Bahnsteig in Richtung Heiligenstadt kann nämlich nicht genutzt werden.

Der Grund ist ein neuer Bodenbelag inklusive Informationssystem für Sehbehinderte. Diese Sperre besteht ab Montag und bis zum 3. November.

Wer also aus der Richtung Hütteldorf kommt, soll eine Station weiterfahren (Schwedenplatz), von dort die U-Bahn in die Gegenrichtung nehmen und dann Landstraße aussteigen.

Ab 3. November und bis 5. Dezember gibt es das Spielchen dann übrigens genau in die andere Richtung, aus demselben Grund.

