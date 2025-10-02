"Öffi-Originale": Fotoausstellung am Praterstern

Am Praterstern hat nun die niederschwellige Fotoausstellung „Öffi-Originale – Menschen, die Wien bewegen“ eröffnet. Gezeigt werden künstlerische und dokumentarische Porträts von Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Bereichen – Menschen, die Wien eben Tag für Tag am Laufen halten.

Die frei zugängliche Ausstellung „Öffi-Originale – Menschen, die Wien bewegen“ zeigt Gesichter und Geschichten aus der Werkstätte, vom Gleisbau, aus Sicherheit und Fahrdienst bis hin zu Lehrlingen. Sie rückt die Arbeit ins Licht, die sonst oft unsichtbar bleibt, und macht Verantwortung, Engagement und Teamgeist sichtbar.

© Maximilian Döringer

Mit über 9.500 Beschäftigten aus 60 Nationen sorgt das Verkehrsunternehmen dafür, dass täglich 2,4 Millionen Fahrgäste sicher und klimafreundlich unterwegs sind. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, deren Einsatz Wien nicht nur mobil, sondern auch lebenswerter macht. Genau ihnen ist die Ausstellung gewidmet.