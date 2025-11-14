Alles zu oe24VIP
Opern-Oscar: Wien gewinnt "Opernhaus des Jahres"
Opern-Oscar: Wien gewinnt "Opernhaus des Jahres"

14.11.25, 10:25
Das Musiktheater an der Wien ist am Donnerstagabend in Athen bei den International Opera Awards als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet worden.

Die Jury würdigte mit dem Preis die Rückkehr des traditionsreichen Hauses nach einer zweijährigen Schließung und umfassenden Renovierung. Das Musiktheater an der Wien habe in der Spielzeit 2024/25 mit einem "mutigen und breit angelegten Programm" überzeugt, das mehr als vier Jahrhunderte Musikgeschichte umfasse - von szenischen Produktionen über Opern in Konzertform bis hin zu pädagogischen Initiativen, hieß es seitens der Jury.

Eine der bedeutendsten Auszeichnungen

Als bester Regisseur des Jahres wurde der Deutsche Claus Guth für die Inszenierung der Oper "Salome" für die Metropolitan-Opera von New York ausgezeichnet, die litauische Sopranistin Asmik Grigorian konnte in der Kategorie beste Sängerin punkten.

Die International Opera Awards werden seit 2012 jährlich vergeben und gelten als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Opernwelt. Sie zeichnen herausragende Leistungen in zahlreichen Kategorien aus - darunter Regie, Bühnenbild, Gesang, Neuproduktion und Nachwuchsförderung. Der britische Unternehmer Harry Hyman hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen. Ausgesucht werden die Gewinner von einer Jury unter Leitung des Magazins "Opera".

