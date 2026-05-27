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Ottakringer Sommerklänge starten mit Konzert
© Franz Lejcek

"Kultur für alle"

Ottakringer Sommerklänge starten mit Konzert

27.05.26, 11:06
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Die Ottakringer Sommerklänge - ehemals Bezirksfestwochen - laden auch heuer dazu ein, den Bezirk ganz im Zeichen von Musik und darstellender Kunst zu erleben. 

Von 28. Mai bis 18. Juni 2026 verwandeln sich Bühnen, Plätze und Kulturstätten in lebendige Treffpunkte für Kunst und Begegnung. Das Programm umfasst eine große Bandbreite an Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Kleinkunst, Poetry Slam, Musik und Literatur und spiegelt die kulturelle Vielfalt Ottakrings wider.

Kultur vor der Haustür und Eröffnungskonzert

Besonders im Fokus stehen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten im Bezirk, ganz im Sinne einer offenen und zugänglichen "Kultur für alle". So entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Ottakring im Frühsommer zu einem pulsierenden Zentrum der Kunst macht und Besucher dazu einlädt, Kultur direkt vor der Haustür zu erleben. Zum Auftakt der Ottakringer Sommerklänge haben Schüler der Musikschule Wien-Ottakring und der Ottakringer Chor zudem einen musikalischen Eröffnungsabend gestaltet, der sich am Ottakringer Amtshaus von 18 bis 20 Uhr streckt.

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