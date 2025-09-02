Wien wartet besonders viele Abgänge

Im September starten Landesweit so viele Polizeischüler wie noch nie zuvor. Allerdings ist man in der Landeshauptstadt dennoch besorgt, obwohl man in den Ausbildungen bereits vollkommen ausgelastet ist.

© APA

350 neue Polizeischüler übertreffen das vom Innenministerium im Sommer veranschlagte Ziel der Aufnahmezahlen für den September-Turnus. Das sogar obwohl das Innenministerium in diesem Bereich ebenfalls sparen muss, das Thema Personal sendet ein positives Signal an die Bevölkerung Insgesamt sind derzeit rund 4.000 Polizeischülerinnen und Polizeischüler in der Grundausbildung und verstärken – je nach Ausbildungsstart – sukzessive die uniformierte Polizei.

„Die Exekutive wird weiter gestärkt und Pensionierungen 1:1 ersetzt. Zudem werden Aufnahmen in jenen Bundesländern vorangetrieben, wo sie aktuell besonders notwendig sind“, meint Innenminister Gerhard Karner.

Abgänge bereiten Wien Sorgen

Doch vor allem in Wien bereitet man sich auf schwierige Umstände vor. Denn obwohl die Polizeischulen mit 235 Auszubildenden vollkommen ausgelastet sind, bereiten viele erwartete Abgänge den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. In einer Aussendung bekräftigt man, dass jeder freie Platz auch besetzt wird.

Allerdings gibt es immer wieder Anwärter, die kurzfristig doch absagen oder ihre Ausbildung einfach nicht antreten. Auf solche Ausfälle kann man nicht reagieren, weil für die Einberufung und Einladung genaue Fristen einzuhalten sind. Dennoch erfreut man sich nach den Image-Kampagnen der letzten Jahren, dass der Zuspruch und das Interesse stark ansteigt.

Allerdings dauert die Ausbildung mindestens zwei Jahre, für die Personalabteilungen beduetet das für die Plaung, dass man bis zu zehn Jahre in die Zukunft planen muss, um etwaige Ruhestände rechtzeitig abfangen zu können.

Gute Aussicht im Rest des Landes

Eine ähnliche Situation, wie in der Hauptstadt beschäftigt derzeit Vorarlberg. In allen anderen Bundesländern ist der Personalstand gedeckt, Im Jahr 2023 wurden 1.700 Polizeischülerinnen und Polizeischüler neu aufgenommen, im Jahr 2024 waren es 2.500. Heuer werden es 1.500 sein. Aktuell befinden sich rund 4.000 Frauen und Männer in der Polizei-Grundausbildung, wobei der Frauenanteil hier bei über 40 Prozent liegt.

Ebenfalls für Aufregung sorgt, dass manche Personen ohne konkrete Zusage ihren Lebensmittelpunkt wegen der erhofften Ausbildung verlegen. Für diese Fälle beteuert das innenministerium, dass man keine Verantwortung übernehmen kann.