Peter Hanke: ''Luftsteuer wird fallen!''

Entlastung für Geschäftsleute in Wien: Die Luftsteuer soll mit 1. Jänner 2023 fallen.

Wien. Immer wenn der ­öffentliche Raum genützt wird, ist eine Luftsteuer zu bezahlen – bis jetzt! Denn wie Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Neos-Wirtschaftssprecher Markus Ornig gestern bekannt gaben, sollen diese Abgaben im Zuge der Initiative Geschäftsbelebung jetzt! mit 1. Jänner 2023 abgeschafft werden. Heißt: Für Sonnenschutz (Markise, Rollläden), Ladenvorbauten oder ein Vordach müssen Geschäfte in Zukunft nicht mehr zahlen. Hanke: „Die anhaltende Teuerungswelle mit hoher Inflation setzt auch den kleinen Unternehmen stark zu. Um sie gezielt zu unterstützen und zugleich unnötige Hürden aus dem Weg zu räumen, schnüren wir ein neues Wirtschaftsentlastungspaket.“

Wirtschaftskammer lobt: "Gutes & richtiges Signal"

800 Euro. In einem durchschnittlichen Geschäftslokal erspart man sich durch den Wegfall der „Luftsteuer“ etwa 800 Euro pro Jahr.

Positiv. Lob für die Pläne gibt es von der Wirtschaftskammer. „Die weitere Eindämmung der Gebrauchsabgaben stärkt die Wirtschaft und bringt Entlastung in einer Zeit, in der die Wiener Unternehmen durch die Teuerungswelle massiv unter Druck stehen“, so WK-Wien-Präsident Walter Ruck. Das sei „ein gutes und richtiges Signal“.