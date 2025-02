Polizei schnappt Messerstecher aus Anwaltskanzlei

Nach der brutalen Messerattacke auf die Mitarbeiterin einer Wiener Anwaltskanzlei auf der Landstraßer Hauptstraße am Montagnachmittag, ist es der Polizei noch in den Abendstunden gelungen, den 53-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, berichtete die Exekutive Dienstagfrüh.

Das Opfer war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gekommen. Mittlerweile befand sich die 56-Jährige in einem stabilen Zustand, sagte Polizeisprecher David Pawlik der APA.

Bereits im Eingangsbereich der Kanzlei war es gegen 15.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung sowie zu der Attacke gekommen. Der 53-Jährige soll der Frau im Innenhof einen Faustschlag versetzt, sie ins Stiegenhaus verfolgt und dort mehrmals auf die 56-Jährige eingestochen haben. Trotz schwerster Verletzungen konnte sich das Opfer in die Kanzlei retten, wo eine Kollegin die Polizei alarmierte. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen, er war ein Klient der Anwaltskanzlei, begann unmittelbar nach der Bluttat. Die Polizei veröffentlichte Bilder des Mannes und rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Nach am selben Abend, um 21.13 Uhr, wurde der 53-Jährige entdeckt, als er sich seiner Wohnadresse in Wien-Landstraße näherte. Die Bereitschaftseinheit nahm den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Bisher wurde der Mann noch nicht befragt. "Er wird in diesen Stunden einvernommen", sagte Pawlik.