Pretty Woman bringt Broadway-Flair nach Wien

Eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Filmgeschichte geht auf große Reise – und macht 2026 endlich auch in Österreich Station. Pretty Woman – Das Musical bringt im Rahmen seiner großen Tournee den Zauber von Vivian und Edward nach Wien, Linz und Graz.

Wien wird 2026 zum Zentrum der romantischsten Liebesgeschichte der 90er Jahre. Pretty Woman - Das Musical feiert seine große Österreich-Premiere im MuseumsQuartier. Von 25. März bis 12. April verwandelt sich die Bühne in ein strahlendes Spektakel aus Gefühl, Musik und moderner Märchenmagie.

© Limelight Live Entertainment

Ein Film, der die Welt eroberte

Der Kinoklassiker aus dem Jahr 1990 bewegte ein Millionenpublikum und prägte das Genre romantische Komödie wie kaum ein anderer. Julia Roberts und Richard Gere wurden zu Ikonen, das rote Kleid zur Legende, der Titelsong zur Hymne. Jetzt wird aus dem Film eine musikalische Reise, die nach gefeierten Erfolgen am Broadway auch in Wien für leuchtende Augen sorgen soll.

Bryan Adams, der Weltstar mit unzähligen Nummer-eins-Hits, hat gemeinsam mit Jim Vallance einen Soundtrack geschaffen, der Herz und Hüfte gleichermaßen anspricht. Seine Motivation ist klar formuliert. "Love saves the day", so Adams über den Geist der Show.

Starke Besetzung, große Gefühle

Die Titelrolle übernimmt die niederländische Musicaldarstellerin Shanna Slaap, die bereits in der niederländischen Produktion überzeugte. Als smarter Geschäftsmann steht ihr Mathias Edenborn gegenüber, der in Wien kein Unbekannter ist. Ergänzt wird das Ensemble durch Sophie Reinicke, die mit Witz und Energie als Kit De Luca begeistert, sowie durch den gebürtigen Grazer Benjamin Plautz und Wandlungskünstler Benedikt Ivo.

Jede Figur bringt eine andere Facette von Hoffnung, Humor oder Härte auf die Bühne. Gemeinsam erzählen sie eine Geschichte, die vom Überleben in der Großstadt zu einer Reise voller Selbstentdeckung und Liebe wird.

Ein Klassiker in neuem Glanz

Regisseur Martin Flohr und Produzent Ralf Kokemüller inszenieren den Stoff mit modernem Blick. Innovative Bühnenbilder, detailverliebte Choreografien und ein lebendiger Klangteppich holen den Hollywood-Zauber nach Österreich. Auch Roy Orbisons weltberühmter Song "Oh, Pretty Woman" findet seinen Platz in der Show - als musikalisches Fundament und emotionale Brücke zum Originalfilm.

Ein Märchen für moderne Herzen

Wien erlebt 2026 ein Musical, das mehr bietet als nur Nostalgie. Pretty Woman erzählt von Mut, Wandel und der Kraft echter Gefühle. Wer an Liebe glaubt oder wieder daran glauben möchte, findet im MuseumsQuartier einen Abend voller Hoffnung, Glanz und großer Emotionen.