Rekord: So viele sind in Wien nicht wahlberechtigt

Die Wien-Wahl 2025 bringt laut SOS-Mitmensch einen neuen Rekord an Nicht-Wahlberechtigten.

Aktuelle Zahlen von Statistik Austria belegen einen neuen Rekord an Nicht-Wahlberechtigten in Wien: 611.000 Menschen im Wahlalter dürfen bei der kommenden Gemeinderatswahl keine Stimmzettel abgeben - also rund 35,6 Prozent der Wiener Bevölkerung. Der Grund: Sie verfügen nicht über die österreichische Staatsbürgerschaft.

In einigen Bezirken ist sogar knapp die Hälfte ohne Wahlrecht. So haben in Rudolfsheim-Fünfhaus über 45 Prozent und in der Brigittenau und Favoriten jeweils 44 Prozent der Bevölkerung im Wahlalter nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.

Gemäß einer Prognoseberechnung von SOS Mitmensch könnte bereits 2050 der Punkt erreicht werden, an dem mehr als die Hälfte der gesamten Wiener Bevölkerung kein Wahlrecht bei Gemeinderatswahlen hat. Zum Vergleich: Österreichweit haben aktuell 19,7 Prozent der Bevölkerung aufgrund ihrer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft kein Wahlrecht bei Landtags- und Nationalratswahlen.