Richtungswechsel: U4 Landstraße ab 3. November gesperrt
Wien Mitte

Richtungswechsel: U4 Landstraße ab 3. November gesperrt

30.10.25, 12:41
Bis 2. November ist die Station Landstraße - Wien Mitte für Fahrgäste der U4 noch in Richtung Heiligenstadt gesperrt. Doch mit Ende dieser Sperre geht es nahtlos in Richtung Hütteldorf weiter - für einen ganzen Monat.

Mit 3. November um 4:00 Uhr (also von Sonntag auf Montag) hält die U4 in Richtung Hütteldorf nicht mehr in der Station Landstraße.

Wer also bei dieser Station aussteigen möchte, der muss bis zur Station Karlsplatz weiterfahren und dann in Richtung Heiligenstadt aussteigen. Ein Umstieg bei Stadtpark wäre möglich, hier besteht aber kein Mittelbahnsteig und der Umstieg dauert länger.

Richtungswechsel: U4 Landstraße ab 3. November gesperrt
© Wiener Linien

Grund für die Bauarbeiten bis zum 5. Dezember 2025 (ebenfalls 4:00 Uhr) ist erneut ein neuer Bodenbelag inklusive Informationssystem für Sehbehinderte.

