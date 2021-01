Riesen Aufregung: "Der Standard" vergleicht Silvester-Randale mit Landjugend

In einer Kolumne in der Tageszeitung "Der Standard" vergleicht der Autor die Ausschreitungen in Wien-Favoriten mit der Landjugend – diese fordert nun eine öffentliche Entschuldigung.





Diese Ausschreitungen vergleicht ein "Standard"-Autor nun mit Feiern der heimischen Landjugend - und sorgt damit für Aufregung im Netz.



Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent. In der Silvesternacht hinterließ ein Mob in Wien-Favoriten eine Spur der Verwüstung. Die Vandalen demolierten Auslagenscheiben, ­Automaten, Zeitungsständer, Bänke und sprengten Mistkübel. Sogar der Christbaum mitten am Platz wurde mit Benzin übergossen. Danach gingen sie mit Böller auf Polizisten und Passanten los.Diese Ausschreitungen vergleicht ein "Standard"-Autor nun mit Feiern der heimischen Landjugend - und sorgt damit für Aufregung im Netz.Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.