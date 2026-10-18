Für Groß und Klein
Sicherheitsfest Wien: Action am Rathausplatz
Von 9 bis 16 Uhr laden "Die Helfer Wiens" und über 40 Organisationen des Präventionsnetzwerks "K-Kreis" zu einem informativen Programm für die ganze Familie ein.
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Besucher erhalten durch spektakuläre Vorführungen hautnahe Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte. Zu den Highlights zählen Polizeidrohnen, der Notarzthubschrauber "C9" sowie Polizei- und Rettungshunde. Ein besonderer Fokus liegt auf dem 340-jährigen Jubiläum der Berufsfeuerwehr Wien sowie 120 Jahren motorisierter Polizei, weshalb neben modernen auch historische Fahrzeuge auf der gesperrten Ringstraße präsentiert werden. Auch das Bundesheer ist präsent.
Sicherheitsfest Wien
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Ein Verkehrsunfall.
© Marlena König
Mit dem Polizei-Hund.
© Marlena König
Das Sujet der Veranstaltung.
© Sebastian Toth
Beeindruckende Arbeit der Sicherheitskräfte
Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (SPÖ) betont den Wert der Veranstaltung: "Das Wiener Sicherheitsfest ist eine großartige Gelegenheit, die beeindruckende Arbeit der Sicherheitskräfte, aber auch der Präventionsarbeit unserer Stadt sichtbar zu machen." Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) bedankt sich bei den Helfern und ergänzt: "Sie schaffen damit die Gelegenheit, den Wienerinnen und Wienern über alle Generationen hinweg wichtige Themen aus den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales näherzubringen und diese mit eindrucksvollen Vorführungen und Mitmachaktionen erlebbar zu machen."
Abgerundet wird das Event durch Aufklärung zum richtigen Verhalten in Notfällen, interaktive Spielstationen, Kulinarik sowie musikalische Auftritte von Stars der Vereinigten Bühnen Wien.
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