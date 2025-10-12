S1: Zwei Tunnel werden unter der Woche gesperrt

Wie die Asfinag bekannt gab, müssen zwei Tunnel der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) unter der Woche wegen Sicherheitsüberprüfungen gesperrt werden, beide für jeweils eine Nacht.

Bereits am Wochenende musste die Abfahrt der S1 auf die A2 in Richtung Süden wegen Sanierung gesperrt werden und auch die Tangente sieht demnächst wieder Sperren auf sich zukommen (oe24 berichtete). Zuerst bietet aber die S1 zwei Tunnelsperren.

Tunnel Vösendorf und Rannersdorf

In der Nacht von 13. auf 14. Oktober (Montag auf Dienstag) wird der Tunnel Vösendorf von 22:00 bis 4:00 Uhr gesperrt, zwischen der Vorarlberger Allee und dem Knoten Vösendorf. Eine Umleitung wird eingerichtet über die Südosttangente (A23), am Knoten Prater zur A4.

In der Nacht darauf gehen die behördlichen Inspektionen weiter. Von 14. auf 15. Oktober (Dienstag auf Mittwoch) erwischt es den Tunnel Rannersdorf zwischen Rannersdorf und Schwechat-Süd, allerdings von 23:00 bis 5:00 Uhr. Umgeleitet wird wie am Tag davor.

Laut Asfinag handelt es sich dabei um Routinekontrollen, bei denen die Tunnel komplett auf ihre Sicherheit durchgecheckt werden.