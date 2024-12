Schönberg-Bilder um 27 Millionen nach Wien

Arnold Schönberg Center Privatstiftung erhält im Jubiläumsjahr sämtliche Gemälde und Zeichnungen des Wiener Universalkünstlers aus Privatbesitz der Familie Schoenberg als Schenkung.

Das Jahr 2024 stand im Zeichen des Wiener Komponisten Arnold Schönberg, dessen Geburtstag sich am 13. September zum 150. Mal jährte. Die beiden von der Stadt Wien geförderten Institutionen Wien Modern und Arnold Schönberg Center Privatstiftung konnten mit zusätzlichen Projektmitteln das Jubiläumsjahr „Schönberg 150“ realisieren. Dieses setzte 260 Veranstaltungen mit 77 Partner*innen an 50 Orten in Wien um.

Geschenk an Stiftung

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres kommt es zu einem großzügigen Geschenk der Familie Schoenberg an die Arnold Schönberg Center Privatstiftung: Die Familie hat sich entschlossen, die Sammlung an Gemälden und Zeichnungen von Arnold Schönberg in die Arnold Schönberg Center Privatstiftung einzubringen. Diese Sammlung befindet sich seit 1998 als Leihgabe am Center und umfasst 227 Gemälde und Zeichnungen - davon entfallen 97 Werke auf Malerei, 130 Werke auf Grafik. Den Schätzwert der umfangreichen Schenkung beziffert die Privatstiftung mit rund 27 Millionen Euro.

Werte, die die Stadt definieren

Bürgermeister Michael Ludwig zeigt sich begeistert: „Arnold Schönbergs Name ist untrennbar mit Wien verbunden, jene Stadt, die ihm nicht nur prägende Heimat war, sondern auch jene Stadt, die er seinerseits maßgeblich beeinflusste - künstlerisch, kulturell und intellektuell. Trotz Exil blieb Schönbergs Zuneigung zu Wien ungebrochen. Im Andenken an ihn, feiern wir nicht nur sein Leben und Schaffen, sondern auch jene Werte, die uns als Stadt definieren sollen: die Förderung von Innovation, die Wertschätzung von Vielfalt und die Verpflichtung, auch in schwierigen Zeiten den Geist der Freiheit und des kreativen Ausdrucks zu bewahren. Als Wiener Bürgermeister möchte ich mich bei der Familie Schoenberg ganz herzlich dafür bedanken, dass Arnold Schönbergs Werk nun dauerhaft und in seiner grandiosen Vielfalt in der Geburtsstadt des großen Meisters beheimatet ist. Arnold Schönberg ist für Wien ein Erinnerer an die Kraft der Kunst, Brücken zu bauen und Horizonte zu eröffnen. Wir sind stolz, ihn als einen der Unseren zu ehren und seine Werke für kommende Generationen lebendig zu halten.“

Neue Ausstellungen

Auch Lawrence Schönberg, Sprecher der Famlilie, freut sich, dass durch die Zusammenführung der Musik-Manuskripte, der Bibliothek und zahlreiche signifikante Objekte mit den weiteren Werken, es nun möglich sein wird, immersive Ausstellungen zu machen, die den Besuchern ein "einmaliges interaktives Erlebnis bieten können". Ab März nächsten Jahres wird am Center eine umfassende Schau mit Gemälden und Zeichnungen des Universal-Künstlers stattfinden. Die Schenkung nimmt das Arnold Schönberg Center zum Anlass, nach 20 Jahren erstmals wieder eine umfassende Ausstellung den Gemälden und Zeichnungen des Komponisten zu widmen: „Gemalte Musik. Atelierbesuch bei Arnold Schönberg“ ist ab 11. März 2025, kuratiert von Sammlungsleiterin Therese Muxeneder, zu sehen.

Einordnung

Oft werden Schönbergs Bilder in einen Zusammenhang mit Werken von Wassily Kandinsky sowie mit dem „Blauen Reiter“ gesetzt; auch der Konnex zwischen den bildnerischen Werken Schönbergs und jenen Richard Gerstls wurde bereits mehrfach thematisiert. In New York (2004), Amsterdam (2014), Zaragoza (2007) und Paris (2016) war Schönbergs Werk in den erweiterten Kontext seines Judentums und seiner Religiosität eingebettet. Interdisziplinäre Expositionen nahmen die Themen Gesamtkunstwerk und Synästhesie in den Blick (Basel 1998, Madrid 2003, Vilnius 2009).