Schon wieder! Mann wollte Volksschülerin verschleppen

Das Mädchen hatte den Unbekannten angeschrien.

Ein Mädchen (9) wurde am Mittwoch auf dem Weg von ihrer Volksschule zu einer Lernhilfe in der Kalvarienberggasse in Wien-Hernals von einem unbekannten Mann bedrängt. Der Fremde packte das Kind am Arm und behauptete, er wolle ihr „etwas geben“. Doch das Mädchen ließ sich nicht einschüchtern: Laut Polizei schrie es lautstark: „Lassen Sie mich los!“ und rannte weg. Die Täterbeschreibung liegt vor, doch von dem Mann fehlt jede Spur.

Die Polizei hat bereits reagiert. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden alarmiert und verstärken nun ihre Streifen in der Gegend. „Der Sachverhalt wird im Zuge des Streifendienstes berücksichtigt, und die Örtlichkeit wird verstärkt bestreift“, so ein Polizeisprecher. Zudem steht der Grätzelpolizist in Kontakt mit dem Tageszentrum, um weitere Maßnahmen zu besprechen.

Wiederholte Vorfälle in Wien-Neubau

Dieser Vorfall erinnert an eine Serie ähnlicher Fälle in Wien-Neubau. Erst Mitte Februar packte ein Unbekannter Volksschulkinder am Arm und forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Die Polizei meldete drei solcher Vorfälle zwischen dem 8. und 13. Februar in der Mondscheingasse, an der Siebensterngasse am Spielplatz und in der Burggasse beim Volkstheater. Glücklicherweise konnten sich die Kinder jeweils losreißen oder flüchten.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch die Täter sind weiterhin unbekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.