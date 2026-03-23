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Sesselrücken im Rathaus: Gaál geht, Hanel-Torsch kommt
© APA/GEORG HOCHMUTH

SPÖ-Rochade

Sesselrücken im Rathaus: Gaál geht, Hanel-Torsch kommt

23.03.26, 11:22
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Am Mittwoch wird der Wechsel im SPÖ-Regierungsteam vollzogen. Die Nationalratsabgeordnete Elke Hanel-Torsch wird im Gemeinderat als Nachfolgerin von Kathrin Gaál  als Wohn- und Frauenstadträtin angelobt. Barbara Novak wiederum übernimmt von Gaál das Amt der Vizebürgermeisterin. 

Im Rathaus dreht sich das Personalkarussell in dieser Woche besonders schnell. Die Würfel sind gefallen und der angekündigte Umbau innerhalb der roten Regierungsmannschaft wird nun ganz offiziell vollzogen. Den emotionalen Auftakt macht dabei Kathrin Gaál. Die bisherige Wohnbaustadträtin wird bereits am Dienstag vor die Abgeordneten im Landtag treten und ihre Abschiedsrede halten. Ihr Büro bestätigte bereits, dass sie direkt nach der Aktuellen Stunde das Wort ergreifen wird.

Der Sprung in die Privatwirtschaft

Der Abschied ebnet Gaál den Weg für eine neue Karriere in der Privatwirtschaft. Die langjährige Stadtpolitikerin, die ihr Ressort im Jahr 2018 von Michael Ludwig übernommen hatte, wechselt in den Vorstand der Sozialbau AG. Schon Anfang April startet sie in ihren neuen Job bei dem riesigen Wohnungsunternehmen. Ihr Rückzug im Februar kam für viele Beobachter durchaus überraschend, immerhin prägte sie seit 2020 als Vizebürgermeisterin das Bild der Stadt entscheidend mit.

Kathrin Gaál wurde vom Aufsichtsrat der Sozialbau AG zur Vorständin bestellt. 

Kathrin Gaál wurde vom Aufsichtsrat der Sozialbau AG zur Vorständin bestellt. 

© Stadt Wien/Martin Votava

Neue starke Frau für Wiens Wohnbau

Am Mittwoch schlägt dann die Stunde von Elke Hanel-Torsch. Die bisherige Nationalratsabgeordnete wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung feierlich angelobt. Die Zeremonie findet gegen Mittag statt, sobald die Fragestunde und die Aktuelle Stunde im Rathaus erledigt sind. Hanel-Torsch übernimmt damit offiziell die Agenden für Wohnen und Frauen. Sie tritt in große Fußstapfen, gilt aber innerhalb der Wiener SPÖ als erfahrene Expertin für die brennenden Themen der Mieterstadt Wien.

Hanel-Torsch war 20 Jahre in der Mietervereinigung.

Hanel-Torsch war 20 Jahre in der Mietervereinigung.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Neue Hierarchie an der Stadtspitze

Mit dem Abgang von Gaál wird auch ein prominenter Titel frei. Finanzstadträtin Barbara Novak rückt intern auf und übernimmt das Amt der Vizebürgermeisterin von ihrer scheidenden Kollegin. Die Finanzstadträtin steigt damit zur direkten Stellvertreterin von Bürgermeister Ludwig auf.

Finanzstadträtin Barbara Novak steigt zur neuen Vizebürgermeisterin auf.

Finanzstadträtin Barbara Novak steigt zur neuen Vizebürgermeisterin auf.

© TB

Das andere Vize-Amt wird weiterhin von Bettina Emmerling (Neos) bekleidet. Damit ist die neue Machtverteilung in der Bundeshauptstadt besiegelt und das Team für die nächste Etappe im Rathaus aufgestellt.

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