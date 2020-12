Spektakulärer Auto-Unfall in Wien-Brigittenau

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

Wien-Brigittenau. Am Dienstagnachmittag kam es um etwa 14 Uhr zu einem spektakulären Auto-Unfall in der Wasnergasse. Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite, nachdem er aus bisher ungeklärter Ursache einen geparkten Wagen gerammt hatte. Der Fahrer eines Pkw wurde bei einem Verkehrsunfall in der Brigittenau unbestimmten Grades verletzt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien den Unfallort erreichten, war der Fahrer bereits selbstständig aus dem Unfallfahrzeug ausgestiegen und wurde von Polizisten erstversorgt. Die Berufsrettung Wien übernahm in weiterer Folge die notfallmedizinische Versorgung und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

© Stadt Wien | Feuerwehr

Feuerwehrleute sicherte das umgekippte Fahrzeug

Die Feuerwehrleute bauten standardmäßig einen Brandschutz auf und sicherten das umgekippte Fahrzeug. Mit der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeuges wurde der Pkw wieder auf die Räder gestellt und gesichert nahe dem Unfallort abgestellt. Die Unfallstelle wurde provisorische gereinigt. Während des Einsatzes war die Wasnergasse im Unfallbereich gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.