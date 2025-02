Startschuss für Kunstmesse im Park Hyatt Vienna

Die Kunstmesse "Art at the Park Spring Edition" startet morgen im renommierten Hotel "Park Hyatt Vienna".

Das Park Hyatt Vienna wird vom 21. bis 23. Februar zum Kunst-Schauplatz der Superlative. Das Haus fungiert in dieser Zeit als Gastgeber der "Art at the Park Spring Edition“, der ersten Kunstmesse in diesem Jahr. Auf 1200 m2 bieten rund 18 renommierte Galerien Kunstwerke aus vielen Epochen und Genres zum Verkauf an.

© Otto Michael ×

© Otto Michael ×

Inmitten der wichtigsten Wiener Prunkbauten und Einkaufsstraßen können Sammler renommierte Kunst sehen, erleben und vor Ort erwerben. Darunter finden sich Meisterwerke von Hermann Nitsch, Erwin Wurm, Arik Brauer, Gustav Klimt, Alfons Walde oder Viktor Vasarely.

© Otto Michael ×

© Otto Michael ×

Ort des Geschehens ist die Bel-Etage des Hotels, wobei die Board Rooms, der Grand Salon und die Foyers zur Ausstellungsfläche werden und der Kunst ihren glänzenden Rahmen geben. Zudem bietet das Park Hyatt die Möglichkeit, im Restaurant oder Café den Messebesuch auf kulinarischem Top-Niveau ausklingen zu lassen.