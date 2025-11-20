Storno-Plage: Gastro kämpft gegen wachsenden Trend

Der Monat November bedeutet auch immer: Die Zeit der Weihnachtsfeiern nimmt immer mehr Fahrt auf. Eine Gastronomen-Umfrage der Wiener WKO ergibt, wie wichtig diese Feiern für Lokale sind. Doch der wachsende Trend für späte oder gar keine Stornierungen schadet ihnen enorm.

Weihnachtsfeiern sind überaus beliebt bei Wienerinnen und Wienern. Nicht selten kommt es vor, dass man in den Freizeitstress kommt, weil so viele Feiern geplant sind. Das ist natürlich sehr hilfreich für die Gastronomie. Die Umfrage der WKO Wien ergibt: Zwei Drittel gaben an, die Feierlichkeiten in ihren Lokalen sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Großer Andrang: Immer weniger Plätze verfügbar

"Und die gute Nachricht dazu ist, dass die Reservierungslage eine sehr positive ist. Mehr als ein Drittel der Betriebe sind bereits zu mehr als 80 Prozent gebucht", zeigt sich Fachgruppenobmann Thomas Peschta erfreut.

Auch die wirtschaftlich schwierige Situation hält Firmen und Privatpersonen also scheinbar nicht davon ab. Die Traditionen in der Weihnachtszeit sind den Menschen wichtiger. Doch nicht nur positive Effekte lassen sich beobachten. Denn es hat eine Kultur Einzug gehalten, Reservierungen am selben Tag oder überhaupt erst gar nicht zu stornieren. Für Restaurants eine Katastrophe.

"Gastronomen setzen ja auf kulante Lösungen"

"Unsere Betriebe kämpfen verstärkt gegen die mangelnde Stornierungskultur der Gäste. Immer öfter werden Reservierungen erst am selben Tag storniert oder einfach nicht wahrgenommen. Diese Tische können nicht mehr an andere Gäste vergeben werden und bringen damit keinen Umsatz", so Peschta.

Doch auch die Gastronomie muss ihren Teil dazu beitragen. Denn nur ein Drittel gab an, eine definierte Regelung für Stornos zu haben. Zu oft bleiben sie dadurch auf den Kosten sitzen. Peschta fordert: "Die Gastronomen setzen ja gerne auf kulante Lösungen, aber dafür müssen sie rechtzeitig informiert werden."