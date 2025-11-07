Süße Versuchung: Schoko-Diebe von Polizei gefasst

Insider witzelten nach dem Bekanntwerden der Tat, dass wohl ein Engpass in Wien-Hietzing verhindert worden ist: Am Dienstag haben Polizisten der Inspektion Preindlgasse drei Schokoladendiebe am Hietzinger Kai gestoppt.

Die Männer hatten 249 Tafeln der Süßigkeiten und weitere 16 Packungen Schokobonbons in ihrem Ford gebunkert, der laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger den Beamten wegen seines schlechten Zustands ins Auge stach.

Sie winkten den Wagen mit serbischen Kennzeichen heraus und stellten fest, dass es weder eine Versicherung noch eine Zulassung für den Pkw gab und der Lenker darüber hinaus auch keinen Führerschein hatte. Nicht bekannt ist, ob die Uniformierten aus dem Staunen nicht herauskamen oder ihnen das Wasser im Mund zusammenlief, als sie die entwendeten Süßigkeiten in Kartons im Inneren des Fahrzeugs entdeckten.

Schokolade sicher Zuhause angekommen

Die drei Männer, 21, 25 und 32 Jahre alte serbische Staatsbürger, wurden vorläufig festgenommen. Der Lenker wurde aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, die beiden anderen letztlich auf freiem Fuß angezeigt. Die Schokolade erhielt der Diskont-Supermarkt zurück. Dieselben Insider resümierten, dass durch das Schnappen der Diebe das Weihnachtsfest in Hietzing wohl gerettet ist.