Supermarkt-Besitzer mit Küchenmesser bedroht

Der Somalier (27) wollte mit zwei Dosen Bier den Supermarkt verlassen - ohne zu zahlen.

Wilde Szenen in einem Supermarkt in Floridsdorf am Samstagnachmittag. Dort soll ein 27-Jähriger versucht haben, Getränke mitgehen zu lassen, ohne dafür zu bezahlen. Der Somalier hatte die zwei Dosen Bier zuvor aus der Kühlvitrine genommen. Als er den Laden verlassen wollte, hielt ihn der Besitzer zurück.

Daraufhin soll der Kunde ein Küchenmesser gezückt und den 32-jährigen Geschäftsführer bedroht haben. Danach flüchtete der Somalier. Dass der 27-Jährige allerdings in der Nähe des Supermarktes wohnen muss, wusste der Ladenbesitzer.

Deshalb konnte der Angreifer rasch in seiner Wohnung aufgegriffen werde. Er wurde durch die Beamten festgenommen. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann offene Verwaltungsstrafen hat. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.