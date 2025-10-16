Therme Wien serviert Punsch direkt an den Pool

Frisch, selbstgemacht und direkt an den Pool serviert – winterlicher Punschgenuss vom hauseigenen „Cocktail-Van“ gibt es ab sofort in der Therme Wien.

Wenn der Wind durch die Bäume fegt und die Kälte sich langsam in der Stadt ausbreitet, wird es in der Therme Wien richtig gemütlich. Ab sofort werden frische, hausgemachte Punsch-Variationen vom Cocktail-Van im Außenbereich der Thermenlandschaft direkt an den Pool serviert. Zum Auftakt der Saison lockt der klassische Punsch "Therme Wien Herbstlaub" mit kräftigem Rotwein, Orangensaft, feinen Gewürzen und einem Schuss Rum. Wer lieber auf Alkohol verzichtet, lässt sich vom "Apfel-Zimt-Zaubertraum" mit Apfelsaft, Vanille, Nelken und Zimt verführen.

Wer an einem kühlen Herbsttag in die Therme Wien kommt, spürt bereits nach wenigen Minuten, wie der Stress von einem abfällt. Der erste Schluck Punsch, das warme Wasser auf der Haut schaffen ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. In dieser Jahreszeit wird aus einem Thermenbesuch ein Fest für alle Sinne.