Tonnenweise Laub: 600.000 Bäume werfen goldene Herbstlast ab

In Wien hat die große Laubsaison begonnen. Seit Mitte Oktober sind die Reinigungsteams der Stadt im Dauereinsatz, um Straßen und Parks vom Blättermeer zu befreien. Tausende Tonnen Herbstlaub gilt es zu beseitigen.

In Wien regnet es Blätter - und das in gewaltigen Mengen. Seit Mitte Oktober sind die Teams der MA 48 im Einsatz und beseitigen täglich das Laub auf Straßen und Gehsteigen. Unterstützt werden sie dabei von Straßenkehrmaschinen und rund 44 Laubsaugern. Jeder Baum verliert rund 30.000 Blätter. Bei etwa 100.000 Straßenbäumen kommen so rund 1.000 Tonnen trockenes Laub zusammen. Weil es mit Schadstoffen belastet ist, wird es verbrannt.

Arbeiter beseitigen Laub in der Prater Hauptallee. © APA/HANS KLAUS TECHT

Die Parkanlagen sind noch üppiger bewachsen. Dort stehen rund 500.000 Bäume, die jedes Jahr weitere 3.500 Tonnen Laub abwerfen. Das in den Parks gesammelte Laub wird von der zuständigen MA 42 ins Kompostwerk Lobau gebracht und zu hochwertigem Kompost verarbeitet.

Der 48er-Laubsack

Auch Privathaushalte können aktiv mithelfen. Die MA 48 bietet biologisch abbaubare Laubsäcke an, die 100 Liter fassen. Sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind klimaneutral produziert und kosten einen Euro. Die Säcke lassen sich voll befüllt entweder am Mistplatz abgeben oder am Entleertag zur Biotonne stellen.