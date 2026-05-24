Toter Bub (3) auf Tretroller wird Fall für Staatsanwalt

Ein dreijähriger Bub ist nach einem schweren Unfall in Wien-Brigittenau am Samstag an seinen Verletzungen gestorben. Er wurde auf dem Gehsteig mit seinem Tretroller von einem Pkw erfasst.

Der tragische Vorfall ereignete sich am Samstag um 12.30 Uhr in der Hartlgasse. Der kleine Bub war gemeinsam mit seinem Vater auf einem Tretroller auf dem Gehsteig unterwegs. Im Bereich einer Garagenausfahrt passierte dann das Unglück: Ein Pkw erfasst und stieß das Kind nieder. Der Autolenker dürfte den Buben beim Ausfahren aus der Garage schlichtweg übersehen haben.

© Viyana Manset Haber

Rettungskräfte kämpften um Leben

Direkt nach dem Zusammenstoß leistete eine zufällig anwesende Notärztin Erste Hilfe, bis die Berufsrettung Wien eintraf. Die Sanitäter mussten den dreijährigen Buben noch vor Ort reanimieren. Ein Rettungshubschrauber flog das Kleinkind schließlich mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. In den Abendstunden verstarb der Bub an den Folgen dieser schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Sonntag bestätigte.

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Ermittlungen der Polizei laufen

Ob der Autofahrer nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss, ist derzeit noch unklar. Das Unfallkommando der Polizei hat den gesamten Hergang an der Unfallstelle umfassend und genau dokumentiert. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion erklärte, dass der Unfallbericht an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt wird. Die Behörde muss nun anhand der vorliegenden Ermittlungsergebnisse entscheiden, ob ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet wird.