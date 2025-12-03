Tourismuspreis 2025 geht an Flughafen Wien - Motor für die Stadt

Der Wiener Flughafen erhält den Tourismuspreis 2025 der Wirtschaftskammer Wien. Mit rund 32 Millionen Reisenden jährlich ist der Airport ein zentraler Motor für Wiens Hotellerie, Gastronomie und Kulturtourismus.

Alljährlich vergibt die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien den Tourismuspreis an Personen, Institutionen oder Unternehmen, die wesentlich zum Erfolg der Bundeshauptstadt beitragen. In diesem Jahr ging der Ehrenpreis an den Flughafen Wien, der mit unzähligen internationalen Verbindungen dafür sorgt, dass Wien für Gäste leicht und komfortabel zu erreichen ist.

Die Festveranstaltung hat im Tower des Airports stattgefunden. Tourismus-Spartenobmann Dominic Schmid hat den Preis an die Flughafenvorstände Julian Jäger und Günther Ofner übergeben.

Flughafen als Tourismusmotor

"Der Flughafen bringt die Gäste, von denen Hotellerie, Gastronomie und die Eventbranche leben. Ohne Flughafen wäre Wien nicht eine der Welthauptstädte im Kongressgeschäft, nicht das Epizentrum des Kulturtourismus und auch die aktuelle Weihnachtsidylle wäre ohne die einfliegenden Gäste nur halb so prächtig", so Schmid.

Er betont außerdem die wirtschaftlichen und ökologischen Leistungen des Flughafens: "Der Flughafen Wien schreibt seit vielen Jahren seine eigene Erfolgsgeschichte. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz jenseits der Milliardenmarke sind nicht nur die Zahlen beeindruckend, sondern auch die weiteren Pläne. Sei es der Ausbau, der das Wegfliegen und Ankommen für noch mehr Passagiere noch angenehmer machen wird, oder auch die ständigen Fortschritte bei der Minimierung des ökologischen Fußabdrucks, wo der Wiener Flughafen wohl weltweit eine Führungsposition einnimmt. Ich denke, unser Flughafen in Wien ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur, er ist als Unternehmen auch ein Vorbild für unseren ganzen Wirtschaftsraum."

Flughafen erklärt Verantwortung

Die beiden Vorstände erklären bei der Preisverleihung: "Der Flughafen ist das Tor zur Welt und die Visitenkarte Wiens – dieser Verantwortung stellen wir uns täglich. Die Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch, ein starker Partner für Tourismus, Wirtschaft und Stadtentwicklung zu sein. Mit rund 32 Millionen Reisenden jährlich, einem dynamischen Wachstumskurs und Zukunftsprojekten wie der in Bau befindlichen Terminal-Süderweiterung, dem größten Hotel Niederösterreichs und modernsten Büroflächen bauen wir unsere Rolle als internationales Drehkreuz und Tourismusmotor weiter aus. Der Preis ist auch eine Anerkennung für die tägliche Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."