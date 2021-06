Tragischer Badeunfall: Mann in Neuer Donau ertrunken

Die Feuerwehrtaucher bargen den leblosen Körper nach einer Rettungsaktion.

Ein Mann ist Sonntagabend nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neue Donau in Wien-Donaustadt untergegangen. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 21.00 Uhr alarmiert, die kurz danach am Unfallort eingetroffenen Einsatztaucher bargen den leblosen Körper "in kurzer Zeit", wie es im Bericht vom Montag hieß, die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben aber erfolglos.

Ein Passant hatte den Mann in der Nähe der Badeplattform untergehen und nicht wieder auftauchen gesehen. Die Taucher fanden den Verunfallten innerhalb "nur einer Minute". Er wurde auf die Plattform gehoben und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch betreut. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.