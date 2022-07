Trio randaliert vor Lokal – Pfefferspray-Einsatz der Polizei

Die drei Männer belästigten eine Lokal-Mitarbeiterin und beglichen auch die Rechnung nicht. Als die Polizei einschreitet, schnippst einer der Männer einem Beamten eine glühende Zigarette ins Gesicht. Es gab zwei Festnahmen.

Wien. Am Freitagvormittag randalierten drei Männer (19, 27, 37 - Staatsbürgerschaft Österreich) vor einem Lokal auf der Simmeringer Hauptstraße (11. Bezirk). Zeugen gaben an, dass das Trio im Lokal eine Mitarbeiterin belästigt und auch die Rechnung nicht beglichen haben sollen. Die Polizei hielt die Männer, die sich bereits in einem Taxi befanden, in der Nähe des Lokals an und wurden aufgefordert sich auszuweisen. Lediglich der Jüngste zeigte sich kooperativ und folgte der Aufforderung. Der 27-Jährige und der 37-Jährige waren äußerst aggressiv und beschwerten sich über die Kontrolle, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Polizisten glühende Zigarette ins Gesicht geworfen

Im Zuge der Kontrolle wurden die beiden immer aggressiver, lauter und begannen die Beamten zu beschimpfen. Die Männer wurden mehrmals aufgefordert, ihr strafbares Verhalten einzustellen, der Aufforderung kamen sie nicht nach. Plötzlich bewegte sich der 27-Jährige schnellen Schrittes auf die Beamten zu und schnipste eine glühende Zigarette einem Beamten ins Gesicht. Anschließend wurde von einem Polizisten der Pfefferspray eingesetzt, dessen Wirkung sofort einsetzte. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da der 37-Jährige die Festnahme offenbar verhindern wollte, in dem er versuchte, den 27-Jährigen aus der polizeilichen Fixierung zu befreien, wurde der Pfefferspray erneut eingesetzt. Anschließend wurde auch der 37-Jährige vorläufig festgenommen.

Beide Beschuldigten wurden durch einen Wiener Rettungsdienst nach dem Pfeffersprayeinsatz notfallmedizinisch versorgt und befinden sich in polizeilicher Anhaltung. Ein Polizist wurde im Zuge der Festnahme leicht verletzt.