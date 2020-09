Zwischen Gürtelbrücke und Nordbrücke kommt es zu zwei Kilometer Stau.

Am Montagnachmittag führte ein Unfall zu einem Stau auf der Brigittenauer Lände zwischen Gürtelbrücke und Nordbrücke. In kurzer Zeit bildete sich eine zwei Kilometer lange Blechlawine. Der Crash passierte auf der Überholspur in Richtung Klosterneuburg.

Der Zeitverlust ist beträchtlich.