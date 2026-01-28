Verkehrsbremse E-Oldtimer: Bezirks-ÖVP fordert strengere Regeln

Touristische Fahrzeuge wie E-Oldtimer und Faxis sorgen im ersten Bezirk zunehmend für Verkehrsbehinderungen. Sie fahren ohne Kennzeichen, ihre Lenker benötigen keinen Führerschein, und es besteht keine Gurtpflicht für die Passagiere. Der Bezirk warnt vor erheblichen Sicherheitsrisiken.

In der Wiener Innenstadt fahren sie scheinbar harmlos durch die Gassen. E-Oldtimer, die aussehen wie historische Luxusautos, kutschieren Touristen durch das Zentrum. Was nostalgisch wirkt, bereitet dem Bezirk ernste Sorgen.

Diese Fahrzeuge fahren maximal zehn Kilometer pro Stunde und gelten deshalb nicht als reguläre Autos. Sie brauchen kein Kennzeichen, der Lenker keinen Führerschein. Es gibt keine Gurtpflicht, und Verstöße lassen sich kaum nachverfolgen.

E-Oldtimer sorgen in der Inneren Stadt für Unmut. © Getty Images

Bezirk warnt vor Sicherheitsrisiken

Bezirksrat Gregor Raidl (ÖVP), Verkehrsbeauftragter der Inneren Stadt, sieht dringenden Handlungsbedarf. "Die langsam fahrenden Gefährte verursachen Verkehrsbehinderungen und Staus. Wir fordern klare und strengere Regeln, um die Sicherheit von Fahrgästen und Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten", sagt Raidl.

Fahrrad-Taxis sind ein beliebtes Transportmittel für Touristen. © Getty Images

Besonders kritisch sei, dass manche dieser Fahrzeuge bis zu zwölf Personen gleichzeitig befördern. "Als Bezirk haben wir schon vermehrt auf mögliche Sicherheitsmängel bei touristischen E-Oldtimern und Fahrrad-Taxis hingewiesen, zuletzt in einem in der September-Sitzung der Bezirksvertretung beschlossenen Antrag sowie in der Stellungnahme des Bezirks zur 36. StVO-Novelle", erklärt Raidl

Schluss mit Ausnahmen

Der Bezirk schlägt eine konkrete Gesetzesänderung vor. Die Ausnahmebestimmungen für 10-km/h-Fahrzeuge sollen angepasst werden. Fahrzeuge mit mehr als einem Sitzplatz sollen künftig nicht mehr von der Ausnahme erfasst sein. Damit würden E-Oldtimer und ähnliche Touristenfahrzeuge den regulären Bestimmungen für Kraftfahrzeuge unterliegen. Dies würde Zulassungs- und Versicherungspflicht bedeuten und die Fahrer müssten einen Führerschein besitzen. Immerhin sind derzeit Fahrzeuge in der Innenstadt unterwegs, die bis zu 12 Personen transportieren können.