Volkshilfe Projekt für Tierbesitzer in Not

Es ist der Monat der Wiener Seniorinnen und Senioren, passend dazu präsentiert die Volkshilfe Wien ihr Projekt "A G’Spia fürs Tier", mit dem Tierhaltern in Not geholfen werden soll.

Dazu zählen aber nicht nur Senioren, sondern alle Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die Hilfe mit ihren Tieren benötigen, egal ob aufgrund von Einschränkungen, gesundheitlichen Problemen oder eben einfach altersbedingt.

"Unsere Erfahrung zeigt: Tiere sind oft der letzte soziale Anker. Sie geben Halt, Struktur und Sinn. Mit A G’Spia fürs Tier helfen wir, diese Bindung zu erhalten und Menschen zu entlasten, die auf Unterstützung angewiesen sind", erklärt Sabine Rauscher, Leiterin des Volkshilfe-Projekts.

Sabine Rauscher (Volkshilfe Wien) und Katharina Krenn (Purina) © Volkshilfe Wien John Kücückcay

Ein positiver Nebeneffekt ist natürlich auch, dass diese Tiere nicht in ein Tierheim müssen. Sinnbildlich für die bereitgestellte Hilfe steht ein Fall einer Pensionistin, die sich aufgrund von fehlender Mobilität und Finanzen nicht mehr ausreichend um ihre vier Katzen kümmern konnte.

Stetige Suche nach Helfern und Unterstützern

"A G’Spia fürs Tier" konnte Futterspenden, Spielzeug und Ausstattung bereitstellen und sogar Freiwillige finden, die aushelfen. Auf der anderen Seite steht eine weitere Pensionistin, die sich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters keinen eigenen Hund mehr nehmen wollte, nun aber mehrere Hunde zu großen Gassirunden mitnimmt und aufgrund ihres Autos auch ins Grüne fahren kann.

Das Projekt ist aber auf freiwillige Hilfe angewiesen. Es braucht Unterstützer, Spender und Unternehmenspartner.