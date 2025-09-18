Alles zu oe24VIP
Volles Programm beim Währinger Straßenfest
© Währinger Straßenfest/Facebook

19. September

Volles Programm beim Währinger Straßenfest

18.09.25, 12:50
Vor ein paar Jahren hat das WähringerStraßenFest noch gewackelt, weil die ausbleibende Förderung der Einkaufsstraßenvereine die Finanzierung erschwert hatte. Doch auch im Jahr 2025 ist es noch frisch fröhlich, diesmal am 19. September von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Vom Gürtel bis zum Aumannplatz bietet das Fest Street Food, Flohmärkte und Markstände mit jeder Menge Kunsthandwerk.

Kinder werden bespaßt mit einem Kasperltheater, einem Ringelspiel und einer Hüpfburg. Für Besucher allen Alters wurden zudem wieder drei Bühnen aufgebaut.

Zu den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern zählen unter anderem Patricia Hill, Valiente und die Haftelmacher.

